Uznemirujući video širi se društvenim mrežama, a na njemu se vidi goli muškarac kako visi držeći se za jednu ruku s nadvožnjaka.

Nepoznati goli muškarac koji se jednom rukom drži za povišenu željezničku stanicu u Metropolitanskoj aveniji postao je viralan nakon objave na društvenim mrežama.

U jednom trenutku tračnicama je prošao i vlak koji se polako približio, nakratko zaustavio kraj muškarca i onda nastavio. Nekolicina ljudi koja je čekala vlak, se nije obazirala se na golog muškarca.

