VIDEO/FOTO Uznemirujuće snimke iz Gaze: Izraelci skinuli Palestince i paradirali njima po Gazi

Deseci palestinskih muškaraca koje je zarobila izraelska vojska skinuti su u donje rublje i zatim natjerani da paradiraju centrom grada Gaze, gdje su borci Hamasa nekad održavali skupove.

Na snimkama koje su objavili izraelski mediji može se vidjeti da su Izraelske obrambene snage (IDF) uhitile nekoliko desetaka Palestinaca koji su se navodno predali u izbjegličkom kampu Jabalia i drugim područjima na sjeveru pojasa Gaze, izvijestio je Telegraph.

Također se može vidjeti kako se razodjeveni muškarci voze u stražnjem dijelu vojnog kamiona, a kasnije sjede na koljenima s rukama vezanim na leđima. U blizini lokacije koju su izraelski mediji identificirali kao Trg Palestine u gradu Gazi vide se razbacane cipele.

The Israeli army invaded a shelter in Nort Gaza arrested all the men and children above the age of 15 and forced them to be naked and transported them naked in the cold weather to detention centers. pic.twitter.com/51uT5MYIDo