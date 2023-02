Sigurnosna uzbuna u američkom veleposlanstvu u Londonu bila je oglašena nakon pronalaska sumnjivog paketa. Pokazalo se da nema opasnosti.

Veleposlanstvo SAD-a u Londonu je u srijedu bilo privremeno zatvoreno, a ljudima unutra rečeno je da se sagnu i odmaknu od prozora.

BREAKING: US Embassy in London is currently in lockdown due to a security alert. People are being advised to stay away from windows. pic.twitter.com/wvSOq4wh2K — Chris Chandler (@newswithchris) February 22, 2023

Fotografije na internetu prikazuju ljude u veleposlanstvu kako čuče na podu ili sjede naslonjeni na zidove, kao i policiju na mjestu događaja.

NOW - US embassy in London is on lockdown; staff asked to stay "far away from the windows."https://t.co/HHAPwvdblV@disclosetv — TheBeginning22End (@Beginning22End) February 22, 2023

Jedan svjedok, koji živi u blizini veleposlanstva i može vidjeti zgradu sa svojeg prozora, rekao je da područjem patroliraju naoružana policija i psi tragači.

Policija je ogradila područje u Nine Elmsu u Londonu.

Sniffer dogs deployed at US embassy in London in security alert. pic.twitter.com/J4OVQLy4uD — Radar🚨 (@RadarHits) February 22, 2023

Korisnici društvenih mreža navode da je na teren izašla policija s dugim cijevima i potražnim psima.

Pronađen sumnjivi paket

Potvrđeno je da je znak za uzbunu bio sumnjivi paket otkriven ispred zgrade u gradskom području Vauxhall.

Security alert at #US #embassy in #London as staff are evacuated and told to stay 'far away from the windows



The US Embassy in London 'locked down' due to a 'suspicious package'. Security forces have taken over the premises, Staff told to stay far away from the windows pic.twitter.com/WFPOscNJCd — Akshay Anand (@akshayanand1737) February 22, 2023

Na mjestu događaja su bila najmanje dva vatrogasna i policijska vozila, piše Daily Mail.