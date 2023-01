Veliki požar zahvatio je dio siromašne četvrti u južnokorejskoj prijestolnici Seulu u petak, uništio 60 kuća od kojih su mnoge izgrađene od kartona i drveta te prisilio na evakuaciju oko 500 ljudi.

Vatrogascima, vojnicima i policajcima trebalo je pet sati da ugase požar koji je izbio prije zore u Guryongu, sirotinjskoj četvrti koja se nalazi u blizini bogate četvrti Gangnam u Seulu. Dužnosnici su naveli da za sada nema informacija o žrtvama.

Guryong, dom za oko 1000 ljudi, jedna je od posljednjih preostalih siromašnih četvrti u glavnom gradu i simbol nejednakosti u četvrtom po veličini gospodarstvu u Aziji.

Deset helikoptera i stotine vatrogasaca, policajaca i vojnika gasilo je požar koji je progutao gotovo svaku desetu kuću od više od 600 kuća u Guryongu, rekli su dužnosnici.

VIDEO: Around 500 people were forced to flee their homes after a fire broke out in a slum made of unlicensed dwellings located in Seoul's wealthy Gangnam district. One of South Korea's last remaining slums, Guryong village contains mostly structures made from vinyl plywood panels pic.twitter.com/3kySjlOpGm