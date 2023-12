VIDEO Uzbuna od poplava kod susjeda: U Budimpešti se izlio Dunav

Područje od gotovo 1200 kilometra u Mađarskoj je pod uzbunom od poplava. Rijeka Dunav izlila se iz korita u Budimpešti i poplavila ceste.

Danube water level continues to rise in Budapest, roadway along both river banks completely submerged. Should peak around Sunday this weekend. 🙏🏼🌍🕊️ pic.twitter.com/vXp7svtDBB

Zbog porasta vodostaja zatvorene su donje luke u Budimu i Pešti gdje vlasti uklanjaju preostala parkirana vozila, priopćio je ured gradonačelnika, prenosi Hungarytoday.

Alarm w #Budapeszcie. Dziś stan wody na #Dunaju w stolicy #Węgier może wynieść ponad 7 m. To najwyższy poziom od 10 lat#Budapest braces for highest water levels. Today, the water level on the #Danube may reach over 7 m. This is the highest level in 10 years#Hungary

Fot. MTI pic.twitter.com/1ZsA4a2Rrb