Nakon dojave da bi se u kući aktivistice protiv pobačaja, Lauren Handy u Washingtonu mogao nalaziti potencijalno opasan biološki materijal, američka policija pretražila je njezin dom i pronašla pet fetusa.

Handy je osnivačica skupine protiv pobačaja Mercy Missions, koja je isti dan optužena za sudjelovanje u incidentu iz 2020. godine, kada je skupa s još osam aktivista upala u kliniku za pobačaje. Oborili su jednu od zaposlenica i prepriječili ljudima ulazak u kliniku.

Dvadesetosmogodišnja Handy slikana je kako sjedi ispred kuće dok istražitelji iz njezina iznose predmete u vrećicama i rashladnim uređajima, navodi The Independent.

Istražitelji su kasnije potvrdili sadržaj za The Independent, rekavši da su fetusi sada u rukama Ureda glavnog medicinskog istražitelja DC-a.

When I asked anti-abortion activist Lauren Handy what homicide detectives pulled out of her house Wednesday, she only said, “people will freak out when they hear.” @DCPoliceDept now says it found 5 fetuses. @wusa9 pic.twitter.com/9Uvm7JY9dQ