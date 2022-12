Dvije osobe ostale su zarobljene u kapsuli u adrenalinskom parku. Na kapsuli je pukla sajla i ona se potom zabila u potporni stup.

Pravi užas doživjela su dvojica muškaraca koja su posjetila tematski park Winter Wonderland u Londonu. Na adrenalinskoj kapsuli nalik praćki pukla je sajla dok su njih dvojica bila unutra. Kapsula se potom zabila u jedan od dvaju potpornih stupova, piše Daily Mail.

Spomenuta atrakcija dizajnirana je da funkcionira kao praćka.

Svjedoci nesreće rekli su da su dvije osobe iz kapsule prebačene u bolnicu, no ne zna se u kakvom su stanju i jesu li ozlijeđeni.

Atrakcija je nakon nesreće zatvorena.

Videozapis nesreće objavljen je i dijeljen na društvenim mrežama.

🔔 | Slingshot ride snaps at London's Winter Wonderland while two people are trapped inside



Watch below: pic.twitter.com/7l1pxRDW9v