Osam ljudi ubijeno je u pucnjavi u trgovačkom centru u blizini Dallasa, a sedam žrtava nalazi se na liječenju u traumatološkim ustanovama, rekli su dužnosnici u subotu navečer. Napadač, za kojeg vlasti vjeruju da je djelovao sam, također je mrtav. Ubio ga je policajac.

"Od onih koje smo prevezli, dvoje je u međuvremenu umrlo. Troje je na kritičnoj operaciji, a četvero je stabilno", rekao je šef vatrogasaca Jonathan Boyd, piše CNN.

