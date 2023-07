VIDEO Užas u Brazilu: Urušila se stambena zgrada, među poginulima ima i djece

Najmanje osmero ljudi, među njima i dvoje djece od pet i osam godina, stradalo je u urušavanju stambene zgrade u gradu Recifeu na sjeveroistoku Brazila u petak.

Uzrok urušavanja zasad nije poznat, no Recife su proteklih dana pogodile jake kiše pa se sumnja da su pogodovale užasnoj nesreći koja se dogodila.

U izvješćima se navodi da su četiri osobe žive izvučene iz ruševina, a šest se još vodi kao nestale.

A building collapse in northeast Brazil has killed at least three people. Fire crews are continuing their search for survivors https://t.co/4YtCVbmAdC pic.twitter.com/6Wd1PnJ509