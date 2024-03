Putin komentirao optužbe da se Rusija planira boriti protiv Europe: "To se sve radi s jednim ciljem"

"Što se tiče tvrdnji da planiramo invaziju na Europu nakon Ukrajine, to je potpuna besmislica. To se sve radi s ciljem da se zastraši njihovo stanovništvo kako bi platili više novca", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku s vojnim pilotima u regiji Tver.

Ruski predsjednik je također naglasio da se narativ o planu napada Rusije na Europu odvija usred pada gospodarstva i sve lošijeg životnog standarda, piše TASS.

"To je apsolutno jasno i svi to priznaju. Ovo nije propaganda. To je ono što se stvarno događa. Oni se trebaju opravdati pa zastrašuju svoje stanovništvo potencijalnom prijetnjom Rusije, a nastoje svoj narativ proširiti na cijeli svijet", kazao je Putin.

Rusija nema pretenzije ni na jednu zemlju NATO-a i neće napasti Poljsku, baltičke zemlje ni Češku, no ako Zapad opskrbi Ukrajinu lovcima F-16, ruske snage će ih obarati, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin kasno u srijedu.

Obraćajući se pilotima ruskog zrakoplovstva, Putin je rekao da se od pada Sovjetskog Saveza 1991. taj vojni savez predvođen SAD-om proširio na istok prema Rusiji, ali da Moskva ne planira napasti nijednu državu NATO-a.

"Nemamo namjeru agresije prema tim državama", rekao je Putin, prema transkriptu iz Kremlja objavljenom u četvrtak.

"Poljska, baltičke zemlje, a i Česi su u strahu, no ideja da ćemo napasti neku drugu zemlju potpuna je besmislica. To je budalaština", dodao je.

Kremlj, koji optužuje SAD da se bori protiv Rusije podupirući Ukrajinu novcem, oružjem i obavještajnim podacima, kaže da odnosi s Washingtonom vjerojatno nikad nisu bili gori.

Na pitanje o lovcima F-16 koje je Zapad obećao poslati u Ukrajinu, Putin je rekao da takvi zrakoplovi neće promijeniti situaciju u Ukrajini.

"Premda isporučuju F-16, a o tome govore i navodno obučavaju pilote, to neće promijeniti situaciju na bojnom polju", rekao je Putin.

"Uništit ćemo te avione kao što danas uništavamo tenkove, oklopna vozila i drugu opremu, uključujući višecjevne bacače raketa."

Putin je rekao da bi F-16 mogao nositi i nuklearno oružje.

"Naravno, budu li se koristili s aerodroma u trećim zemljama, oni za nas postaju legitimne mete, ma gdje se nalazili", rekao je Putin.

Putinove primjedbe uslijedile su nakon komentara ukrajinskog ministra vanjskih poslova Dmitra Kulebe ranije u srijedu da bi F-16 trebali dospjeti u Ukrajinu u narednim mjesecima.

Ukrajina, koja je sada više od dvije godine u intenzivnom ratu protiv Rusije, već mjesecima traži F-16.

Belgija, Danska, Norveška i Nizozemska među zemljama su koje su obećale donirati F-16. Koalicija zemalja obećala je pomoći u obuci ukrajinskih pilota za njihovo korištenje.