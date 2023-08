Uragan se približava SAD-u i Meksiku: Vjetrovi do 215 km/h, izdana upozorenja zbog katastrofalnih poplava

Hilary, uragan četvrte kategorije čiji vjetrovi dosežu brzinu do 215 kilometara na sat, danas bi trebao doći do Meksika. Meteorolozi su najavili da će tada izgubiti na snazi i pretvoriti se u tropsku oluju te se zatim zaputiti prema jugu Kalifornije, gdje je objavljeno upozorenje zbog mogućih poplava. To će biti prva tropska oluja u Kaliforniji u više od 80 godina.

Putanja uragana Hilary (Foto: Nacionalni centar za uragane)

Državni meteorološki zavod SAD-a objavio je da postoji mogućnost snažne kiše koja bi na dijelove južne Kalifornije mogla imati neočekivane posljedice. Skoro 26 milijuna stanovnika jugozapada Sjedinjenih Država je upozoreno na mogućnost katastrofalnih poplava, izvijestio je BBC. U Meksiku je na teren poslano 18.000 vojnika

Zbog snažne kiše odgođene su tri utakmice baseballa, SpaceX je odgodio lansiranje rakete, a zatvoreni su i nacionalni parkovi da posjetitelji ne bi ostali zatočeni usred poplava. Lokalni dužnosnici stanovnicima su osigurali vreće s pijeskom da bi se mogli zaštititi od vode.

"Uragani i tropske oluje su relativno česta pojava u Meksiku, ali se rijetko dogodi da dođu do Kalifornije", rekla je meteorologinja Stefanie Sullivan te posjetila da je tu saveznu državu tropska oluja zadnji put pogodila 1939. godine.