Zašto na tržištu kriptovaluta vlada apsolutna euforija i je li sad pravo vrijeme za ulaganje u bitcoin?

Pobjeda Donalda Trumpa na američkim izborima uzrokovala je pravu euforiju na tržištu kriptovaluta. Najvrijednija svjetska kriptovaluta bitcoin dosegnula je novi rekord od više od 97,6 tisuća dolara. Bitcoin se približio povijesnoj granici od 100 tisuća dolara nakon što je Donald Trump pobijedio na američkim izborima, ali i nakon što je od kriptoskeptika postao veliki zagovornik kriptovaluta.

Stručnjake za kriptovalute Ivicu Jovića i Nikolu Škorića pitali smo kakve veze imaju Donald Trump i procvat tržišta i je li ovo pravo vrijeme za kupovinu bitcoina, s obzirom na neka predviđanja da će još rasti.

Najpoznatija kriptovaluta bitcoin na krilima Trumpove pobjede poletjela je na nove rekorde, a najnovija je vijest da bi Trumpova tvrtka mogla kupiti platformu za kriptotrgovanje i posredovanje (BKKT).

Dionice Trump Media skočile su gotovo 17 % u ponedjeljak nakon izvješća Financial Timesa da je kreator mreže Truth Social u "naprednim pregovorima" o preuzimanju platforme za kriptotrgovanje i posredovanje Bakkt (BKKT). Financijski uvjeti i detalji o procjeni su nejasni.

Novoizabrani predsjednik u rujnu je pokrenuo vlastiti projekt kriptovalute World Liberty Financial.

Bivši kriptoskeptik Donald Trump dao je mnogobrojna predizborna obećanja u vezi s kriptovalutama. Svojedobno je objavio kako razmišlja o stvaranju strateških nacionalnih rezervi bitcoina, nakon čega je tržište podivljalo.

"U jeku političke kampanje Donald Trump održao je govor na jednoj od konferencija o bitcoinu. To je nešto što političari ne rade", rekao nam je Ivica Jović.

Nikola Škorić rekao nam je kako se Donald Trump okružio s nekoliko bitnih osoba iz kriptomiljea. Prije svega tu je Elon Musk, čiji su kriptostavovi vrlo jasni.

Trump već traži kriptoprijateljske kandidate za ključne pozicije u vladi, a mnogi potencijalni kadrovi imaju bliske veze upravo s Elonom Muskom, najbogatijim čovjekom na svijetu, koji je konstantno prisutan uz Trumpa i glasni je zagovornik kriptovaluta.

"Najavljeno je i da će se prvi čovjek Coinbasea naći na sastanku s Trumpom za kadroviranje. No valja naglasiti da to ne znači da Trump osobno ima entuzijazam prema kripotovalutama, već je riječ o čovjeku koji je tip trgovca koji će kupiti i prodati bilo što što ima ponudu i potražnju."

Bitcoin je trenutačno na više od 97.000 dolara. Mnogi očekuju i skori proboj na više od 100.000.

"Kada bih vam rekao neka svoja očekivanja, pali biste sa stolice. 100.000 dolara ćemo probiti. No ne mogu vam reći kada jer su vremenske prognoze teške i nisu pouzdane. Trend je trenutačno takav da bi to moglo biti u prvom, najkasnije u drugom kvartalu iduće godine. Bitcoin je izuzetno volatilan, pa se to može dogoditi u idućih nekoliko dana", kaže Jović.

Što se tiče ulaganja, građani obično ulažu kada imaju dvije emocije, dodaje.

"Jedna je strah - sad ću izgubiti sve. Druga je emocija pohlepa - moram što prije uložiti jer će to nešto otići u beskonačnost i ja si to nikad neću moći priuštiti. Građanima treba reći da se odmaknu od tih emocija i da pokušaju biti racionalni.

Građanima bih savjetovao da ulažu u tranšama. Primjerice, ako građani za ulaganje imaju 100 eura, neka ih ulažu po 10 posto u nekom razdoblju, dok ne ulože svih 100 eura. To neka rade u slučaju pada. Ne treba nikada ići all in ili all out", napominje.

Bitcoin ima svoj ciklus. Najbolje je vrijeme za ulaganje onda kada su cijene niske.

"Da, može se kupovati sada, ali ne s velikim sumama i ne odjedanput. Korekture će uvijek doći", ističe.

Škorić kaže da svaka osoba koja želi uložiti u bitcoin treba uložiti u to i da se tu radi o osobnim preferencijama.

"Odgovor je trivijalan, ali jedini ispravan", rekao nam je zaključno Škorić.

Kaže i kako će uskoro svaka osoba za davanje financijskih savjeta morati imati licenciju jer to nije trivijalna stvar.

"Ljudi su skloni cijelu svoju životnu imovinu uložiti u nešto o čemu ne znaju apsolutno ništa. Moj je savjet uvijek isti - informirajte se o bilo kojem investicijskom instrumentu u koji mislite uložiti i zatim donesite informiranu odluku sami. Ta odluka ovisi o apetitu za rizik, količini sredstava koji možete potrošiti i novca bez kojeg možete ostati."

