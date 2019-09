Uragan Dorian praćen snažnim pljuskovima i silovitim vjetrom odnio je najmanje pet života na Bahamima, pokazuju privremena izvješća, i nastavlja svoj razorni pohod na tom karipskom otočju dok na jugoistoku Sjedinjenih Država, napose na Floridi, traje evakuacija.

Najjača oluja koja je ikad pogodila Bahame, uragan Dorian, usmrtila je petero ljudi, uništila tisuće obiteljskih domova i ostavila veliki broj stanovnika Bahama bez krova nad glavom.

Uragan koji je oslabio i iz pete prešao u četvrtu kategoriju, i dalje je "iznimno opasan" i zapravo još stoji iznad otoka Grand Bahama, objavilo je američko Nacionalno središte za uragane (NHC). Očekuje se da će Dorian između utorka navečer i srijede ujutro stići do istočne obale Floride a u srijedu navečer i u četvrtak nadomak obale Georgije i Južne Karoline, navodi središte.

Here are the 11 PM EDT Monday, September 2 Key Messages for Hurricane #Dorian. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB. pic.twitter.com/B5gaFClgmd — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 3, 2019

Premijer Bahama Hubert Minnis je na tiskovnoj konferenciji rekao da je na otocima Abacos poginulo petero ljudi, nazivajući uragan "povijesnom tragedijom" za taj arhipelag koji sačinjava sedamstotinjak otoka, među kojima je tridesetak nastanjeno. Prve snimke na kojima se vide poplavljene ulice, kuće bez krova i iščupano drveće daju naslutiti snagu ove oluje. Ministarstvo turizma je priopćilo da su spasilačke operacije počele "ondje gdje uvjeti to dopuštaju".

U panici traže pomoć

Mnogi u panici traže pomoć. "Poplavljeni smo", napisala je u sms poruci Kendra Williams koja živi na Grand Bahami. "Na tavanu smo. Molim vas, može li nam tko pomoći ili nam poslati pomoć. Molim vas. Moj sin, šestero unučadi i ja smo na tavanu". Hubert Minnis je rekao da su jaki pljuskovi i snažan vjetar koji su se sručili na karipsko otočje pričinili "neviđenu" štetu.

Premda NCH predviđa "postupno slabljenje" uragana, upozorava da će Dorian još biti "snažan iduća dva dana". Po prvim procjenama vlasti i predstavnika Crvenog križa na terenu u ponedjeljak, oko 13.000 kuća je oštećeno ili uništeno i uragan je prouzročio "znatnu štetu" na otocima Abacos i Grand Bahama.

Here are the latest 5-day rainfall forecast and flash flood risk graphics for #Dorian. @NWSWPC pic.twitter.com/ebslWTgSkW — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 2, 2019

Pošto je danima trajala neizvjesnost u vezi s putem kojim će ići uragan, nekoliko saveznih država u SAD-u (Florida, Georgia, Južna Karolina) najposlije su naredile evakuaciju stotina tisuća stanovnika. Kako navodi američki Crveni križ, 19 milijuna ljudi živi na područjima kojima prijeti uragan. Žuran smještaj bi moglo zatrebati 50.000 ljudi na Floridi, u Georgiji i u Južnoj Karolini.

"Ako ste na područjima evakuacije, ODMAH odlazite", pozvao je guverner Floride Rich Scott. "Vaše kuće možemo obnoviti, ali ne i vaše živote", upozorio je. Obvezna evakuacija naređena je za priobalni pojas okruga Palm Beach i Martin na Floridi i za šest priobalnih okruga u Georgiji. Florida koja je najvećim dijelom poluotok, svake godine je na udaru u vrijeme uragana. (Hina,M.V.)