Ribar kojeg su na Bahamima spasioci izvukli iz poplavljenog doma izgubio je suprugu u uraganu Dorian. Pred njegovim očima supruga mu se utopila nakon što je voda prodrla u njihov dom.

Ribar Howard Armstrong iz Freeporta za CNN je ispričao da su on i njegova supruga Lynn ostali u kući zarobljeni u vodi do grla usred uragana Dorian. ''Bilo je dobro dok razina vode nije počela rasti. Kućanski aparati su plutali po kući'', rekao je.

Razina vode u kući vrlo je brzo rasla, a Lynn se popela na kuhinjski ormarić jer je to bio jedini način da drži glavu iznad površine vode. Nakon više sati koje su proveli u vodi, Lynn je podlegla hipotermiji i nestala pod vodom. ''Držao sam ju uz sebe, ali ona se utopila, samo je nestala'', ispričao je u suzama Howard Armstrong. On se spasio tek nakon što je oluja oslabila. Uočio je svoj čamac da pluta pored kuće i uspio je otplivati do njega, piše CNN.

Nikada nije vidio ništa slično

U Freeportu živi 58 godina i kaže da je preživio brojne uragane, ali poplavu i oluju poput ove nikada nije vidio. ''Sve što sam imao nestalo je'', rekao je potreseni ribar.

Uragan Dorian najrazornija je oluja koja je pogodila područje Bahama, a u udaru na Bahame odnio je najmanje sedam života. Prve fotografije s društvenih mreža pokazuju obim katastrofe - stabla palmi su bez lišća, porušene su kuće, a olupine automobila plutaju morem i čine tužan prizor, toliko različit od uobičajenog rajskog prizora s razglednica Bahama. Snimke iz zraka pokazuju opseg razorne moći uragana.

Stanovnici još na oprezu

Dorian se polako udaljava od Bahama. Iako će upozorenje od uragana uskoro biti ukinuto za područje Bahama, stanovnici otoka ostat će na oprezu.

Brzina vjetrova manja je od 180 km/h, uragan i dalje predstavlja opasnost jer mu meteorolozi ne mogu predvidjeti putanju. Jasno je da se kreće prema Floridi, Georgiji te Sjevernoj i Južnoj Karolini. U mnogim područjima oglašena je i obveza evakuacije.