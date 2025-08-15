Unted Media pozvala EU na hitnu rekaciju zbog stanja u Srbiji: "Namjeravaju utišati rijetke preostale neovisne glasove"

Zbog eskalacije nasilja i kampanje koja se protiv novinara N1 i Nove vodi u Srbiji, a koja je posljednjih par dana poprimila opasne razmjere, United Media je poslala pismo predstavnicima EU-a, međunarodnih organizacija koje se bave zaštitom novinara i medijskih sloboda, kao i stranim ambasadama u Beogradu.

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovani predstavnici europskih institucija i međunarodnih organizacija za slobodu medija,

obraćam vam se u ime United Medije, vodeće medijske kuće u jugoistočnoj Europi i vlasnika televizijskih mreža N1 i Nova, kako bismo izrazili našu duboku zabrinutost zbog eskalacije opasnih napada na naše novinare i redakcije u Srbiji.

Posljednjih dana najviši državni dužnosnici, uz podršku provladinih tabloida, intenzivirali su koordiniranu kampanju protiv N1 i Nove, označavajući naše mreže kao 'tvornice medijskog otrova' pa čak i 'terorističke organizacije'. Ta retorika nadilazi političku kritiku i ulazi u područje sustavnog progona, stvarajući okruženje u kojem se fizički napadi, prijetnje smrću i uznemiravanje naših novinara ne samo toleriraju nego i zapravo potiču.

Posljedice su trenutne i razorne. Nakon jednog od naših nedavnih priloga o policijskoj brutalnosti prema mirnim prosvjednicima, novinarka Nove Sanja Ignjatović Eker primila je niz užasnih prijetnji na društvenim mrežama – uključujući i izravnu prijetnju ubojstvom njezina djeteta. Takvo nehumano zastrašivanje daleko nadilazi granice civiliziranog diskursa i zahtijeva nedvosmislenu osudu.

U posljednjih deset mjeseci zabilježeno je više od 30 incidenata koji uključuju novinare N1 i Nove – uključujući ozbiljne fizičke napade, verbalna zlostavljanja, najteže prijetnje i namjerno ometanje izvještavanja. Najnoviji slučajevi uključuju situacije u kojima su policijski službenici pasivno promatrali dok su jasno označeni medijski radnici napadani pred njihovim očima. To nije nemar – to je politički signal da je takvo nasilje dopušteno.

Jasno je da je cilj ove kampanje pripremiti teren za gašenje N1 i Nove – posljednjih preostalih neovisnih televizijskih mreža u Srbiji – u trenutku kada javno nezadovoljstvo vlašću nastavlja rasti. Emitiramo ono što državno orijentirani mediji nikada neće: snimke i svjedočanstva koja razotkrivaju brutalnost sustava i neistinitost službenih narativa.

Ono što se danas događa u Srbiji nije samo politički pritisak – to je promišljeni, neumoljivi napad na slobodu medija, s namjerom da se utišaju rijetki preostali neovisni glasovi.

Pozivam institucije Europske unije da odmah, javno i nedvosmisleno reagiraju, zahtijevajući od srpskih vlasti da prestanu s ovom sramotnom i opasnom kampanjom. Svaki dan šutnje donosi nove napade, nove prijetnje i veću štetu novinarima i njihovim obiteljima.

Slobodni mediji nisu neprijatelj države – oni su posljednja linija obrane demokracije i prava javnosti na istinu. Oni koji ih žele uništiti, žele uništiti samu istinu", napisala je direktorica Aleksandra Subotić.