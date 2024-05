Potres pogodio BiH, osjetio se i u Hrvatskoj: "Uh, kako je samo zatreslo!"

BiH je pogodio potres magniture 3,6 oko 16:45 u petak, a epicentar je bio 28 kilometara od Zenice, javlja EMSC.

Potres se osjetio i u Hrvatskoj, pišu svjedoci na spomenutoj stranici.

"Baš jako", jedan je od komentara iz Hrvatske.

Ljudi bliže epicentru pišu da su osjetili kratko i jako podrhtavanje.

"Kratko, ali strašno, Vitez centar grada", "Na moment strašno!", "Uh kako je samo zatreslo!. sreća, nije dugo trajalo!", "Osjetilo se kao udar u temelje zgrade sekundu", neki su od komentara.

Netko je aludirao i na aktualnu geopolitičku situaciju oko najave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika nakon što je UN usvojio rezoluciju o Srebrenici pa napisao: "Evo, počinje odcjepljenje".

