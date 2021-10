Umirovljenik Joe, inače bivši radijski DJ, napustio je bolnicu, na nagovor antivaksera. Potom je preminuo.

Umirovljenika Joea McCarrona (67) iz mjesta Dungloe iz Irske, njegovi su prijatelji antivakseri nagovorili da napusti sveučilišnu bolnicu Letterkenny u kojoj se liječio protiv korone.

Joe je imao problema s disanjem i bio je na odjelu intenzivne njege. Nakon što je otišao kući, stanje mu se pogoršalo. Prebačen je u bolnicu gdje je i preminuo.

U videu koji kruži internetom, Joe se vidljivo bori s disanjem dok se njegov prijatelj antivakser, Talijan Antonio Mureddu, svađa s liječnicima prije nego što će ga iz bolnice odvesti kući.

Govori mu da će ga liječenje ubiti i da ga on spašava. "Ako ostaneš ovdje, j**eno će te ubiti, Joe. Bolje je da umreš kod kuće, s nama, nego u bolnici", govorio Antonio.

Video koji je Antonio snimio prikazuje i medicinsko osoblje koje umirovljenika upozorava da bi kod kuće mogao umrijeti.

Također vidi se kako Joe sjedi u invalidskim kolicima, teško diše i nalazi se u nedoumici što da radi i koga da posluša. Liječnik mu u videu kaže: "Mislim da ono što Antonio govori uopće nije u redu. Jedva dišete. Želimo da ostanete kako bi vam pomogli".

Antonio u videu optužuje medicinsko osoblje da će njegovog prijatelja ubiti u bolnici i da su i prije ubijali.

Liječnik pak kaže kako Joe ima ozbiljnu dijagnozu i da bi mogao umrijeti, ali da u bolnici ima veće šanse jer će dobiti kisik i svu potrebnu njegu.

Antonio i dalje ponavlja da liječnici lažu.

**UPDATE** This guy has since died as reported by the Irish Mirror on the 24/09. Kidnapped by antivaxxers pic.twitter.com/xzMMCAnWMd