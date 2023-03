Umirovljeni vojni pilot komentirao je incident u kojem su ruski borbeni avioni srušili američki dron. Otkrio je zašto je ruski pilot odlučio ispustiti gorivo usred leta.

Umirovljeni vojni pilot Ivan Selak komentirao je incident koji se ovoga tjedna odvio iznad Crnog Mora u kojemu su dva ruska borbena aviona oborila američki dron.

Iz Pentagona su poručili kako je presretanje dronova uobičajena, premda ne svakodnevna pojava, ali njegovo obaranje su opisali kao jedinstven događaj. Selak se za N1 složio da je riječ o neprofesionalnom ponašanju ruskih pilota, ali on time nije iznenađen. "Ne vjerujem da je to prvi takav susret. Čudim se da se to nije dogodilo ranije."

Medvedev o rušenju američkog drona: "Amerikanci su potpuno poludjeli. Zrakoplovne nesreće događaju se s takvim stvorenjima"

Jedino što ga u svemu čudi je što dron nije oboren topom već je korišten skupi avion. "Ovo je očito greška pilota jer se takav dodir ne može tako precizno napraviti, a da sebe i svoj avion ne ugrozite", pojasnio je.

Analizirao je animiranu simulaciju koju je objavila američka kuća CBS. Jasno je što je uzrokovalo pad drona, ali mnogima nije bilo jasno što je prije toga radio Su-27.

VIDEO Ovako su Rusi srušili američki dron: Vojska objavila snimku sudara iznad Crnog mora

Zašto je pilot ispustio gorivo?

"Radi se o ispuštanju goriva. Zašto to avioni rade? Jer su to poprilično teški avioni, imaju veliku količinu goriva, ako dođe do nekih problema pri polijetanju ili imaju previše goriva za slijetanja, avion ispusti određenu količinu goriva. U ovom slučaju – nećete ga srušiti ispuštanjem goriva", pojasnio je kako je bilo moguće da ruski borbeni avion nastavi letjeti nakon što pusti gorivo. Zatim se osvrnuo i na to koji bi mogao bit smisao toga poteza.

"To je strahovit udar, avion je u tom trenutku neupravljiv", rekao je vojni pilot. Dron koji u velikoj brzini udari u to, strest će se i može doći do narušavanja upravljanja, zaključio je.