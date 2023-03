Nova TV ove je godine nominirana u tri kategorije za medijsku nagradu Večernjakova ruža.

Iskusna reporterka informativnog programa Nove TV Sabina Tandara Knezović (RUZA2022 12) nominirana je u kategoriji TV osoba godina.

Dnevnik Nove TV nominiran je u kategoriji TV emisija godine (RUZA2022 41)

Glumica Mirna Mihelčić ( RUZA2022 73) koju gledamo u hit seriji Nove TV ''Kumovi'' našla se u kategoriji novo lice godine.

Večernjakova ruža (Foto: DNEVNIK.hr)

Glasati se može na sljedeće načine:

• SMS-om na broj 60 085 (upišite ključnu riječ RUZA2022 pa razmak te broj kategorije i broj osobe kojoj dajete svoj glas. (Cijena SMS-a iznosi 0,32 EUR/ 2,40 KN (PDV uključen)

• Telefonom na broj 065 900 900 ( slijedite govorne upute za glasanje; prvo birate broj kategorije za koju glasate a potom broj osobe). Cijena poziva iz fiksne mreže je 0,20 EUR/1,50 KN (uključen PDV), a poziv iz mobilne mreže 0,32 EUR/2,40 KN (uključen PDV)

• Kuponom koji će do 17. ožujka izlaziti u Večernjem listu i u prilogu Ekran

Sabina Tandara Knezović - 1 (Foto: Dnevnik Nove TV)

Sabina Tandara Knezović neustrašiva je reporterka od čijih pitanja zaziru mnogi političari. Svoju karijeru na Novoj TV gradi već 18 godina, a njezin je prilog o ptičjoj gripi otvorio prvi Dnevnik Nove TV 10. listopada 2005.

Trenutka emitiranja prvog Dnevnika dobro se sjeća.

"Svi skupa smo bili grozno nervozni, htjeli smo da to sve bude savršeno, ti prilozi su morali biti smontirani doslovce dva sata prije emitiranja emisije, ali kad je sve završilo neću nikad zaboraviti kako smo svi bili sretni", ispričala je Tandara Knezović.

Prilozi, javljanja uživo, razotkrivanje, izborne emisije, nema u čemu se Sabina nije okušala. A ove godine ova svestrana reporterka nominirana je za Večernjakovu ružu.

"To jutro ja u Saboru i Ivana Pezo Moskaljov mi pošalje poruku ruža i srce. Ja gledam i mislim - ova je poludjela i napišem ha, a ona meni - nominirana si za Večernjakovu ružu. Uopće to nisam očekivala i jako mi je drago, ali me toliko šokiralo da su premijer i ministar koje sam čekala taj dan u Saboru prošli pored mene koliko me ta vijest pozitivno šokirala. Sama nominacija je velika čast", poručila je nedavno.