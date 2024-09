Ukrajinski udžbenik izazvao šok: "Nismo pazili, ispravite to s djecom"

Nakon što je ukrajinska novinarka Tetjana Gončenko uočila da se u školskim udžbenicima ukrajinskog jezika za 7. razred nalazi karta Ukrajine bez okupiranog Krima podigla se poprilična prašina.

Udžbenici su, naime, tiskani ove godine, a preporučuje ih ukrajinsko Ministarstvo obrazovanja i znanosti.

Autorica udžbenika Anastasia Onatiy tvrdi da je riječ o tehničkoj podršci te je predložila da nastavnici tu grešku isprave nastavno zajedno s učenicima.

"Počet ću s onim glavnim: iskreno priznajemo svoju pogrešku, crtež u obliku Ukrajine bez Krima dospio je u knjigu nepažnjom. Nismo je provjerili, nismo pazili. Možemo to nazvati i drugačije, ali ostaje činjenica da smo nesvjesno povrijedili ljude i ispričavamo se za to.

Krim je naš, ukrajinski - to je neosporna izjava, i mi to opet jasno kažemo. Stalo nam je do vašeg mišljenja, stalo nam je do jedinstva društva", napisala je autorica.

Također je predložila pokretanje flash moba pod nazivom "Završi Krim", jer se greška ne može ispraviti u tiskanim knjigama.

"Kolege, odvojite 10-15 minuta na satu kako biste ispravili ovu pogrešku sa svojim učenicima i nacrtajte ikonu u udžbeniku na stranici 3. Molimo vas da nas podržite - bit će to dobra prilika da razgovaramo o Krimu", poručila je, piše Intent.

Pročitajte i ovo kaznena prijava Policajci zaustavili automobil i pronašli drogu, ali i nešto što se rijetko viđa

Pročitajte i ovo Politička poruka Neobični plakati osvanuli diljem zemlje: "Jasno je što to predstavlja našem narodu"

Pročitajte i ovo jug Hrvatske FOTO Pogledajte kako je nevrijeme uništilo jednu od najljepših uvala: "Šteta je nezamisliva!"