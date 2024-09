Rusija izvela masovni napad dronovima na Ukrajinu, Kijev objavio: "Oborili smo ih gotovo sve"

Rusija je u subotu ponovno dronovima napala Kijev i druge ukrajinske gradove zbog čega je predsjednik Volodimir Zelenski zatražio više protuzračne obrane i raketa dugog dometa.

Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 72 od 76 drona Shahed u 12 regija u središtu, na jugu i istoku zemlje, izvijestile su zračne snage, a na društvenim mrežama su objavljeni videi rušenja dronova.

A resident of the Odesa region filmed the moment when the Russian "Shahed" drone was shot down. pic.twitter.com/hzj11rNikE