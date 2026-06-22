VIDEO Masovni ukrajinski napad dronovima: Požari i eksplozije na više lokacija

Ukrajinski dronovi tijekom noći gađali su energetske objekte na Krimu, a eksplozije su prijavljene i u dijelovima Donjecke i Zaporiške oblasti te u Moskovskoj oblasti.

Prema izvješćima na društvenim mrežama, među metama je bila termoelektrana Tavrijska na Krimu, a u Berdjansku je izbio veliki požar.

🇺🇦🇷🇺Ukrainian drones are attacking Russia's Bryansk region last night.



Ukrainian drones have attacked Berdiansk in Russian-controlled Zaporizhzhia region.



➡️ Railway infrastructure has most likely been targeted. pic.twitter.com/gAOyVqQI6c — War Flash (@WarFlash_2630) June 22, 2026

Ruska protuzračna obrana djelovala je i u Moskovskoj oblasti. Za sada nije poznato jesu li ciljevi pogođeni, prenosi Kyiv Independent.

Ukrajinske snage i 18. lipnja izvele su napad na Moskovsku rafineriju nafte u gradskoj četvrti Kapotnja. Ruske vlasti tada su objavile da je riječ o najvećem napadu na glavni grad od početka rata.

Ukrajinske snage posljednjih mjeseci pojačale su napade na rusku naftnu i energetsku infrastrukturu. Ti su napadi pridonijeli nestašicama goriva i ograničenjima prodaje benzina u dijelovima Rusije i na okupiranim područjima.

Benzinskim postajama na Krimu naloženo je da od 21. lipnja obustave prodaju goriva civilima. Razlog je pojačana prijetnja novim ukrajinskim napadima na energetsku infrastrukturu na poluotoku.