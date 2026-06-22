VIDEO Masovni ukrajinski napad dronovima: Požari i eksplozije na više lokacija

Ruska protuzračna obrana djelovala je i u Moskovskoj oblasti. Za sada nije poznato jesu li ciljevi pogođeni, prenosi Kyiv Independent.
Ukrajinske snage i 18. lipnja izvele su napad na Moskovsku rafineriju nafte u gradskoj četvrti Kapotnja. Ruske vlasti tada su objavile da je riječ o najvećem napadu na glavni grad od početka rata.
Ukrajinske snage posljednjih mjeseci pojačale su napade na rusku naftnu i energetsku infrastrukturu. Ti su napadi pridonijeli nestašicama goriva i ograničenjima prodaje benzina u dijelovima Rusije i na okupiranim područjima.
Benzinskim postajama na Krimu naloženo je da od 21. lipnja obustave prodaju goriva civilima. Razlog je pojačana prijetnja novim ukrajinskim napadima na energetsku infrastrukturu na poluotoku.