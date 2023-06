VIDEO Stanovnicima prijeti nova opasnost nakon razaranja brane: "Znali smo gdje su opasnosti. Sada ne znamo"

Probijanje velike brane u južnoj Ukrajini imat će katastrofalan učinak na lociranje nagaznih mina, upozorio je Međunarodni odbor Crvenogi križa (ICRC), prenosi BBC.

Erik Tollefsen, voditelj jedinice ICRC-a za kontaminaciju oružjem, upozorio je da su izbačene mine u poplavi izazvale veliku zabrinutost ne samo za stanovnike Hersona, već i za one koji dolaze u pomoć.

"Znali smo gdje su opasnosti", rekao je on za novinsku agenciju AFP. "Sada ne znamo."

"Znamo samo da su negdje nizvodno."

Natalija Humeniuk, glasnogovornica južnog vojnog zapovjedništva Ukrajine, izjavila je za ukrajinsku televiziju da "mnoge protupješačke mine (u područjima koja su zauzeli Rusi) sada postale plutajuće mine".

"Predstavljaju veliku opasnost", rekla je ona objasnivši da će vjerojatno eksplodirati ako se sudare ili udare negdje.

"Sukobljene strane nisu objavile broj mina koje su postavile. Samo znamo da je broj ogroman", upozorio je Tollefsen.

Tisuće ljudi već su evakuirane iz dijelova regije Herson dok voda nastavlja nadirati niz rijeku Dnjepar koja dijeli teritorije pod kontrolom Rusije i Ukrajine.

Moskva i Kijev se međusobno optužuju za rušenje brane Kahovke koja je vodom opskrbljivala Krim, koji je Rusija anektirala 2014., a na području je koje ukrajinske snage žele osloboditi.

Rušenje brane je prouzročilo porast vodostaja Dnjepra, nagnavši tisuće civila da napuste područje pod vodom dok se strahuje od ekološke katastrofe.

Brana je pukla rano u utorak, oslobodivši bujice vode koje su poplavile velike dijelove ukrajinske južne regije Herson.

Tri smrtna slučaja povezana s poplavama zabilježena su u Oleškiju koji drže Rusi. To su prve potvrđene smrti zbog posljedica uništenja brane Nova Kahovka.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poslao je poruku na društvenim mrežama u kojoj kritizira pomoć UN-a i Međunarodni Crveni križ.

"Svaka osoba koja tamo umre je presuda postojećoj međunarodnoj arhitekturi i međunarodnim organizacijama koje su zaboravile spašavati živote. Ako sada nema međunarodne organizacije na području ove katastrofe, znači da ona uopće ne postoji, da je nesposobna funkcionirati", istaknuo je Zelenski.

The situation in the occupied part of Kherson region is absolutely catastrophic. The occupiers simply abandoned people in these terrible conditions. Without rescue, without water, just on the rooftops in flooded communities. And this is another deliberate crime of Russia: after… pic.twitter.com/SPGzXyoCen

Zbog straha da neće moći osigurati zalihe vode za hlađenje reaktora nuklearne elektrane, najavljena je pojačana kontrola u Zaporižju.

"Ako razina padne ispod 12,7 metara, ZNPP više neće moći pumpati vodu iz rezervoara do lokacije." javili su iz IAEA, dodajući da bi se ta razina mogla postići za dva dana, piše Guardian.

"Pripremajući se za takvu mogućnost, ZNPP kontinuirano nadopunjuje svoje rezerve vode – uključujući veliki bazen za hlađenje pored elektrane, kao i svoje manje bazene za hlađenje sprinklerima i susjedne kanale – potpunim korištenjem vode akumulacije Kakhovka", kazali su.

Nakon eksplozije na brani, stotine životinja preminulo je u kavezima u zoološkom vrtu na rusko okupiranim područjima.

“Ljudi su mjesecima pokušavali spasiti ove životinje, a onda je u samo jednom danu zbog ruske akcije umrlo 260 životinja”, rekla je za Politico direktorica organizacije UAnimals Olga Chevganiuk, nazvavši incident “pravom katastrofom”.

Životinje su zatočene i na otvorenom, poplavljenom području.

KHERSON (UKRAINE🇺🇦) RIGHT NOW! After the dam was blown up, more than 48 thousand people have already suffered and thousands of animals have already died. ⚠️ We are now working here and DOING EVERYTHING WE CAN. 🙏🏼 pic.twitter.com/MjXZsQZZGG