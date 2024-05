Ukrajina projektilima gađala skladište nafte na jugu Rusije, Moskva poručuje: "Oboreni su"

Rusko ministarstvo obrane na aplikaciji za razmjenu poruka Telegram objavilo je da su njihovi sustavi protuzračne obrane u petak rano ujutro oborili pet projektila i 29 dronova koje je Ukrajina usmjerila prema Krasnodaru.

Guverner Krasnodara, grada na jugu Rusije, na Telegramu je rekao da su ostaci drona koji su pali nakon obaranja raketom izazvali požar u skladištu nafte u okrugu Temrjuk. U napadu na skladište lakše su ozlijeđene dvije osobe. Ministarstvo je potom objavilo i da je po jedna bespilotna letjelica oborena nad regijama Voronjež, Belgorod i Tambov, piše Radio Slobodna Europa.

Overnight, Ukrainian UAVs attacked an oil depot in the Temryuk district in the Krasnodar Krai. It is reported that 3 tanks are on fire. The governor reports that the fire has been assigned a high category of complexity. pic.twitter.com/QwIm6mkhuZ