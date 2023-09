Čečenski vođa u komi? "U kritičnom je stanju posljednjih nekoliko dana"

Andrij Jusov, predstavnik ukrajinske obrambene obavještajne službe, izjavio je da je Ramzan Kadirov, čelnik Čečenije pod kontrolom Kremlja, u kritičnom stanju. "Možemo potvrditi da je on imao još jedno ozbiljno pogoršanje i da je u kritičnom stanju posljednjih nekoliko dana", prenosi Pravda.com.

Pročitajte i ovo Srcedrapajuća priča Razred koji nedostaje: Razorni potres ubio sve učenike jedne profesorice, djeca su imala od 6 do 12 godina

Pročitajte i ovo Poboljšani izgledi Standard & Poor's potvrdio kreditni rejting Hrvatske: "Gospodarstvo će rasti snažnije od većine u eurozoni"

Kadyrov is in critical condition



A representative of the Main Intelligence Directorate of Ukraine, Andrei Yusov, said that Kadyrov’s illnesses worsened, which led to a critical condition.



"The information is confirmed from various sources in medical and political circles. This… pic.twitter.com/UFlFn44HLB