Ukrajina dronovima napala Rusko skladište nafte blizu Krimskog mosta.

Ukrajinske oružane snage napale su rusko skladište nafte, a sumnja se da su za napad odgovorni ukrajinski dronovi. U napadu je eksplodiralo spremište nafte u luci Taman te je došlo do požara, a nebom se proširio crni dim.

VIDEO Ruski teretni vlak iskočio iz tračnica, iz državne tvrtke objavili što se dogodilo

Napad se dogodio jutros oko dva sata u blizini ključnog mosta koji povezuje Rusiju s aneksiranim Krimom. U napadu nitko nije stradao prenosi Daily Mail.

A Ukrainian Drone Attack has reportedly taken place against a Fuel Depot in the Russian Port City of Taman which is roughly 5 Miles from the the Kerch Strait Bridge into Crimea. pic.twitter.com/kQ4Or8vhP4