Sabotaža je uzrok iskakanja teretnog vlaka iz tračnica drugi dan zaredom u ruskoj oblasti Brjansk na granici s Ukrajinom, priopćile su u utorak Ruske željeznice.

U priopćenju kompanije navodi se da je uzrok nesreće iskakanja teretnog vlaka iz tračnica - "neovlašteno miješanje".

U ponedjeljak je, u istoj oblasti, nakon eksplozije također iskočio jedan vlak iz tračnica, rekao je guverner Brjanske oblasti koja graniči s Bjelorusijom i Ukrajinom.

Ruski dužnosnici kažu da su skupine proukrajinske sabotaže izvele višestruke napade takve prirode otkako je Rusija napala Ukrajinu u veljači 2022.

"Neidentificirana eksplozivna naprava aktivirala se kod željezničke postaje Snežeckaja. Nema žrtava", objavio je guverner regije Brjansk Aleksander Bogomaz na Telegramu. "Rezultat je iskakanje lokomotive i nekoliko teretnih vagona", dodao je.

A train transporting oil products derails in the Bryansk region, western Russia



Locals reported that the railroad was blown up. 20 cars of the freight train derailed.

📹SHOT pic.twitter.com/F1UtMpbN6r