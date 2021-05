U videu objavljenom u ponedjeljak, bjeloruski bloger Roman Protaševič, uhićen kada je zrakoplov Ryanaira prisilno sletio u Minsk, izjavio je da je dobroga zdravlja i priznao da je sudjelovao u organizaciji masovnih prosvjeda u Minsku prošle godine.

Njegovi saveznici odmah su se oglasili tvrdeći da je izjavu dao pod prisilom.

"Ovako Roman izgleda kada je pod psihičkim i moralnim pritiskom. Tražim hitno puštanje Romana i svih političkih zatvorenika", tvitala je čelnica bjeloruske oporbe Svjetlana Tihanouskaja.

The regime's propaganda channels posted a video of arrested Raman Pratasevich, saying that he is treated lawfully in the Minsk Detention Center №1. This is how Raman looks under physical and moral pressure. I demand the immediate release of Raman and all political prisoners. pic.twitter.com/zdolsbp6m5