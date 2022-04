Američka policija uhitila je osumnjičenika za pucnjavu u podzemnoj željeznici u Brooklynu u kojoj je ukupno ozlijeđeno 29 osoba.

Policija je uhitila 62-godišnjeg Franka Jamesa, osumnjičenog za masovnu pucnjavu u utorak. Hicima je pogodio 10 ljudi, a 19 drugih je bilo ozlijeđeno u Brooklynu, potvrdio je u srijedu poručnik Thomas Antonetti iz njujorške policije.

Najvažniji dokaz da se radi o Jamesu bilo je oružje. Uhićen je u East Villageu u New Yorku, piše CNN.

Frank Robert James is WANTED in connection with firing numerous gunshots inside of a subway car causing serious injuries to 10 victims. There's a reward up to $50,000 for info leading to the arrest & indictment of this person. Any info contact @NYPDTips or call 1-800-577-TIPS. pic.twitter.com/KishVISIW1