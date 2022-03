Nizozemska policija u srijedu je objavila da je dvoje ljudi ubijeno u restoranu McDonald'sa u Zwolleu, na istoku zemlje.

"Dvije osobe ubijene su u pucnjavi", napisala je policija na Twitteru, a lokalni radio RTL Oost precizirao je da je do incidenta došlo oko 18:00.

Veel gasten van de McDonald’s zijn ten tijde van het schietincident gevlucht uit het restaurant. De politie wil graag met iedereen spreken die kort voor of op het moment van het schietincident aanwezig was in het pand of op of rond het terrein van de McDonald's. ^SL https://t.co/MDv3wyX7TR