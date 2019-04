Visoki izvori potvrdili su kako će se Julian Assange "suočiti s pravdom u Velikoj Britaniji".

Policija Velike Britanije objavila je kako je danas uhićen Julian Assange. Ekvadorska vlada povukla mu je azil pa je policija ušla u veleposlanstvo te zemlje, javlja Reuters.

Julijan Assange se sklonio u ekvadorsku ambasadu u Londonu 2012. godine kako bi izbjegao uhićenje i izručenje u Švedsku gdje je optužen za silovanje.

BREAKING: WikiLeaks' Julian Assange has been arrested - UK police pic.twitter.com/685qie0lVH — Reuters Top News (@Reuters) 11 April 2019

Assange je u proteklih 6 godina živio u ekvadorskoj ambasadi u Londonu, no sada kada mu je otkazan azil odmah je došlo do uhićenja. Do otkazivanja azila došlo je zbog takozvanih INA Papersa, tj. "INA dokumenata" koji su poslani jednom ekvadorskom parlamentarcu u kojima se ekvadorski predsjednik Lenin Moreno optužuje za korupciju.

Postoje i sumnje da je WikiLeaks odgovoran za dijeljenje Morenovih privatnih fotografija na društvenim mrežama. Dva dana nakon što je Moreno optužio Assangea da opetovano krši dogovor o svom azilu u ambasadi službeni Quito zatražio je dogovor sa Britancima kako bi mu bilo dopušteno napustiti ambasadu.

WATCH: Moment Julian Assange is CARRIED out of the Ecuadorian Embassy in London. pic.twitter.com/OEeqmoksGr — RT UK (@RTUKnews) 11 April 2019

Assange kaže da strahuje da bi mogao biti izručen Sjedinjenim Državama te da tamo bude optužen za objavu hakiranih vladinih dokumenata oko ratova u Afganistanu i Iraku.

Assange je sada uhićen te će ga se izručiti nadležnom sudu. Iako se savez Ekvadora i Assangea raspao, Ekvador je zatražio od Velike Britanije da zagarantira kako Assange neće biti izručen u zemlju u kojoj bi ga mogli mučiti ili ubiti, a to je jamstvo, po tvrdnjama predsjednika Morena, i dobio.