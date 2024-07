Uhićen je Srbin zbog ubojstva bivšeg šefa dizajna Rolls-Roycea: Pozvonio mu na vrata i izbo ga nožem

22-godišnji Srbin koji je prošlog petka nasmrt izbo bivšeg šefa dizajna Rolls-Roycea Iana Camerona (74) uhićen je u Parizu.

Cameron je ubijen na ulaznim vratima svog doma u Herrsching am Ammerseeu u Bavarskoj.

22-godišnjak je nakon ubojstva pobjegao preko Münchena, Innsbrucka i Züricha u Aubervilliers na sjeveru Pariza. Francuski specijalci uhitili su ga u stanu u kojem je sam boravio.

Ian Cameron (74) napadnut je prošlog petka u svom domu u Herrschingu, jugozapadno od Münchena. Njegova je žena pobjegla k susjedima.

Policija je kasnije objavila sliku osumnjičenika snimljenu u lokalnom supermarketu prije ubojstva. Rekli su da je muškarac bio na području Herrschinga nekoliko sati. Ian Cameron preselio se u selo Herrsching na obali jezera prije 11 godina. Bivši kolege iz Rolls-Roycea rekli su da su veoma šokirani onime što se dogodilo.

Nakon što je policija pronašla njegovo tijelo, pretražili su susjedne vrtove i ceste u blizini istočne obale jezera Ammersee s helikopterom i policijskim psima. Pretpostavlja se da je osumnjičenik pobjegao pješice, a policija je upozorila građane da mu se ne približavaju. Crveni ruksak kasnije je pronađen pored jezera, a drugi predmeti pronađeni su tijekom pretrage šume u blizini kuće žrtve.

Slike vanjske strane žrtvine kuće pokazuju da je presječen kabel za napajanje vanjske sigurnosne kamere, piše BBC.

"Vrlo je rijetko da netko pozvoni na vrata, napadne stanara i zatim ga izbode", ispričao je policajac za Bild. Objasnio je kako u takvim slučajevima najčešće postoji neki raniji odnos između počinitelja i žrtve.

British former head Rolls Royce designer 'stabbed to death on doorstep of own £3m mansion'🇬🇧🚨 Ian Cameron, 74, was found dead at his home in Herrsching, Germany. Police launched a helicopter search for the suspected male killer. Ian's wife, Verena Kloos, escaped by climbing… pic.twitter.com/7vuzcydqZa

WORLD NEWS

Rolls-Royce designer Ian Cameron found murdered in mansion, at-large suspect spotted at grocery store#news

Police in Germany are searching for the suspect who allegedly fatally stabbed the former design head of Rolls-Royce on the threshold of his Bavarian mansion.… pic.twitter.com/p5TvWPwJuF