Jedna se indijska škola morala javno ispričati nakon što su procurile fotografije na kojima učenici za vrijeme pisanja ispita na glavama imaju – kartonske kutije. Iz škole su kazali da je to dio eksperimenta kako bi vidjeli hoće li učenici tako manje prepisivati te da su roditelji bili upoznati s idejom. Dodali su da su kutije na glavama imali samo oni učenici čiji su se roditelji s time složili.

Burne reakcije u Indiji izazvale su fotografije iz jedne indijske privatne škole. Na fotografijama se vide učenici koji rješavaju ispite u noseći na glavama – kartonske kutije. Kako piše CNN, učenike je fotografirao jedan od zaposlenika u školi.

Da bi se učenike spriječilo da se okreću i prepisuju od kolega, na glave su im stavljene kartonske kutije koje su imale izrezane otvore za lice kako bi učenici mogli vidjeli samo svoje ispite, slično kao što se konjima stavljaju naočnjaci.

Zbog toga su na račun škole počele stizati žestoke kritike, a oglasio se i tamošnji ministar obrazovanja Suresh Kumar rekavši da je ovakav tretman učenika potpuno neprihvatljiv. ''Nitko nema pravo tretirati nikoga, pogotovo učenike, poput životinja'', poručio je ministar.

This is totally unacceptable. Nobody has any right to treat anybody more so students like animals. This pervertion will be dealt with aptly. https://t.co/y69J0XcTA6

Jedan od učitelja u Indiji, Francis Joseph, na Twitteru se zapitao kamo vodi ovakav način obrazovanja u 21. stoljeću. ''Sram me što je škola prisilila učenike da nose kutije kako bi se spriječilo prepisivanje'', zaključio je Joseph.

Students "thinking inside" the box. Ashamed that a college in #Karnataka #India have compelled students to wear cardboard boxes to prevent cheating. Where are we heading to with education, especially with such practices on assessments in today's 21st century age. #Education pic.twitter.com/dC7Bt0SJMI