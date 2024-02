Učenici se oprostili od ubijenog prijatelja Farisa, objavili njegove posljednje riječi koje slamaju srce

Ubojstvo srednjoškolca Farisa Pendeka u nedjelju u Sarajevu potreslo je građane glavnog grada, ali i cijele BiH, kao i regije. Mladić je stradao u pucnjavi iz automobila na raskršću nešto prije ponoći.

Od Farisa su se u petak oprostili učenici Srednje ekonomske škole Sarajevo, koji su objavili Farisove zadnje riječi.

23:33:

-"nije plinski"

- "jesi pogođen?"

- "jesam"

"Bile su zadnje riječi jedne nevine duše koja je stradala na mjestu na kojem se našla u pogrešno vrijeme", napisali su u objavi.

"Nemojte podleći porocima kao što su sve vrste droga i ostalih opijata i nemojte raditi nezakonite stvari. Znamo da nam je, nažalost, ukorijenjeno u ovo današnje vrijeme da je to "cool" i da se tako stječe tinejdžersko iskustvo i živi život punim plućima, međutim, to je potpuno pogrešno. Pomislite na svoje roditelje, prijatelje i vama bliske i drage ljude prije no što počinite grešku koja se ne može popraviti. Držite svoje voljene čvrsto uz sebe i svakodnevno ih podsjećajte koliko ih volite i koliko su vam bitni, jer nikada ne znate kad će biti posljednji trenutak. Učite i radite na sebi i svojoj budućnosti, bit ćete zahvalni sebi jednog dana za to. Svoju energiju ulažite u stvari koje su korisne za vas i koje ne štete ni vama ni okolini. Ovaj događaj svima nama mora biti lekcija da budemo oprezni u svako doba dana i noći, jer bilo tko od nas se mogao naći u ovakvoj situaciji", napisali su učenici u objavi na društvenim mrežama.

Ademu Šumanu, osumnjičenom za ubojstvo Farisa Pendeka, određen je jednomjesečni pritvor, kao i drugoosumnjičenom Elmedinu Gradišiću i trećeosumnjičenom Mersimu Saljeviću. Na ročištu su izneseni detalji kobne noći u kojoj je jednim hicem iz pištolja ubijen devetnaestogodišnji Faris.