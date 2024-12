VIDEO Ubojicu moćnog Amerikanca doveli na sud: "Ovo je uvreda!"

Pod jakom policijskom pratnjom, Luigi Mangione, stigao je na sud! Tereti ga se da je ubio moćnog menadžera, izvršnog direktora United Healtha! Tijekom dovođenja na sud, dok su ga izvodili iz policijskog vozila u zgradu, vikao je da je ovo uvreda za američki narod, piše CNN.

Sud u Pennsylvaniji odbio mu je jamčevinu i dao mu je 14 dana da podnese zahtjev za habeas corpus (zakon u američkom kaznenom pravu koji štiti osobnu slobodu od samovolje izvršne vlasti), a saslušanje će biti zakazano ako to učini.

Mangione će ostati u Huntingdon State Correctional Institution u Pennsylvaniji. Tužitelji imaju 30 dana da dobiju guvernerov nalog.

Nakon nekoliko dana bijega, 26-godišnjak je, podsjetimo, uhićen u restoranu brze hrane u u Pennsylvaniji.

Osumnjičenik, identificiran kao Luigi Mangione (26) uhićen je u gradu Altooni u Pennsylvaniji, nakon što ga je u McDonald'su primijetio i prijavio netko tko je mislio da nalikuje napadaču, pojasnili su dužnosnici na konferenciji za novinare.

Kod Mangionea je pronađeno vatreno oružje i prigušivač koji su bili u skladu s oružjem kojim je pucano u Thompsona, kao i odjeća i maska ​​slična onoj koju je nosio ubojica, rekla je Jessica Tisch iz njujorške policije.

Imao je višestruke lažne identifikacije, uključujući lažnu iskaznicu iz New Jerseyja koja je odgovarala onoj koju je napadač koristio da se prijavi u hostel na Manhattanu nekoliko dana prije pucnjave.

Policija je također pronašla rukom pisani dokument koji govori o "njegovoj motivaciji i načinu razmišljanja", rekla je Tisch.

Luigi Mangione, the suspected killer of UnitedHealthcare CEO Brian Thompson, yells to the press as he is taken into court for his extradition hearing:



“…completely out of touch and an insult to the intelligence of the American people!” pic.twitter.com/wKymRxGvUW