Ubojica u bijegu: Slovenska policija objavila fotografiju i uputila dramatičan apel građanima

Policijska uprava Celje objavila je hitno upozorenje građanima nakon ubojstva koje se dogodilo u nedjelju navečer na području Vuhreda u Sloveniji.

Za zločin je osumnjičen 39-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine koji je nakon ubojstva pobjegao i još uvijek je u bijegu.

Policija je objavila fotografiju osumnjičenog te pozvala građane da pomognu u njegovu pronalasku, ali istodobno upozorava da je riječ o opasnoj i nepredvidivoj osobi.

Prema opisu, osumnjičeni je visok oko dva metra, a u trenutku bijega bio je odjeven u traperice, crnu majicu kratkih rukava i crne cipele.

Iz Policijske uprave Celje naglašavaju da građani ni u kojem slučaju ne pokušavaju stupiti u kontakt s osumnjičenim ako ga uoče.

"Ako ga primijetite, udaljite se na sigurno mjesto i odmah nazovite broj 113", poručila je policija.

Policija je također pozvala građane da podijele objavljenu fotografiju i informacije kako bi se osumnjičeni što prije pronašao. Potraga za njim i dalje traje.