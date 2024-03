Ubio ju jer je s prijateljima krivo skrenula i završila pred njegovom kućom: "Nije ga bilo briga hoće li biti ozlijeđeni ili ubijeni"

Kevin Monahan (66), Amerikanac je koji je u travnju prošle godine pucao u 20-godišnju Kaylin Gillis koja je s prijateljima krivo skrenula i završila na njegovom prilazu. Zbog njezinog ubojstva sada je osuđen na 25 godina zatvora nakon što je ranije u siječnju proglašen krivim za ubojstvo drugog stupnja.

Tijekom izricanja presude u petak, 66-godišnjak je odbio priliku govoriti. Kada je izlazio, netko mu je doviknuo da je kukavica, prenosi BBC.

#BreakingNews Kevin Monahan is sentenced to 25 years to life for murdering 20-year-old Kaylin Gillis last April. 2 1/3 years will run concurrent for reckless endangerment, and 1 1/3 years for tampering with physical evidence.

