Petero mrtvih u strašnoj eksploziji u tvornici: Ljudi su zarobljeni u ruševinama, više od 100 ozlijeđenih

Najmanje petero ljudi, uključujući vatrogasce i radnike, je poginulo, a više od 100 je ozlijeđeno u eksploziji u tvornici na jugu Tajvana, priopćile su vlasti u subotu.

Nesreća se dogodila kasno u petak u tvornici proizvođača loptica za golf Launch Technologies Co, koja se nalazi u okrugu Pingtung.

Operacije potrage i spašavanja nastavljene su tijekom noći i u ranim jutarnjim satima u subotu, izvijestila je državna Središnja novinska agencija (CNA). Vatrogasci su u subotu ujutro još bili na poslu.

Video shows explosion at golf ball factory in Taiwan's Pingtung Science Park on Friday https://t.co/1opEfuFYMu pic.twitter.com/tHhpqgonOv

Pet žrtava uključuje tri vatrogasca, radnika i radnicu. Osim toga, najmanje pet osoba, uključujući vatrogasca, ostalo je zarobljeno na mjestu događaja.

Eksplozija je uzrokovala urušavanje dijela tvorničke zgrade, zarobivši nekoliko osoba ispod ruševina, izvijestio je CNA.

One dead, 10 missing in Taiwan golf factory fire https://t.co/zYkMMmeTVW pic.twitter.com/9cXbztyVxr

U subotu su deseci ozlijeđenih bili na liječenju u bolnici. Lokalni mediji izvijestili su da bi broj žrtava mogao porasti.

🚨 Tragic Incident in Taiwan: One fatality and 82 individuals injured in a factory explosion. pic.twitter.com/ocQYq3Hy7I