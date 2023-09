Uređaj vam se pokvario baš nakon isteka garancije? Uskoro će takve stvari rješavati - inspekcija

Od trgovine do prvog kvara perilici, sušilici i ostaloj bijeloj tehnici u prosjeku treba tri godine i dva mjeseca, elektronika se u prosjeku pokvari za dvije godine i 11 mjeseci, a mali kućanski aparati za dvije godine i jedan dan - obično baš kad istekne jamstvo.

Pokazalo je to europsko istraživanje, a primijetili su i građani.

"Koliko traje garancija, toliko traje i sam aparat", rekao je Dejan. "Pa da crkla mi je pegla, veš mašina, suđerica, sve ovo što se često koristi, ovi mali aparati, još i ajde", dodala je Lana.

"Sad zadnju perilicu koju sam kupio, evo čim je isteklo, pokvarilo se, morao sam kupi novu", poručio je Pavao.

Ubuduće će takve stvari "peglati" inspekcija. Dokaže li se da se radi o tzv. programiranom kvaru, proizvod će se ukloniti s tržišta cijele Europske unije, a proizvođač će platiti kaznu.

Potrošač je ovim dobio prava koja mu i pripadaju, objašnjava hrvatska eurozastupnica, koja to pokušava ozakoniti gotovo deset godina.

"Ovime štitimo potrošača, on ne mora ništa dokazivati, a ako mu se proda uređaj koji je upravo ovako, koji će se uranjeno pokvariti, kazne koje smo predvidjeli su minimalno četiri posto godišnjeg profita", objasnila je Biljana Borzan, eurozastupnica.

Kada za dvije godine, budete kupovali recimo perilicu, trgovac vas mora obavijestiti koliko joj koštaju rezervni dijelovi i koliko lako se može popraviti, donosi reporterka Dnevnika Nove TV Amela Čilić.

Mislim da je to jako dobra vijest jer se smanjuju nesuglasice između proizvođača, trgovaca i potrošača. Svakako njima ide to u prilog.

Ukupno 81 posto Europljana kupilo je novi kućanski uređaj, jer im je popravak starog bio neisplativ. Zna to dobro Filip, koji ih popravlja.

"Dosta aparata, pogotovo perilice i tako neke stvari s garancijom od pet do deset godina većinom se pokvare nakon tih pet do deset godina, i dakle, proizvođači čak to možda i namjerno rade tako da bi se uzele nove", istaknuo je Filip Vuger, serviser električnih uređaja.

Ni serviser, ni proizvođač, ni trgovac neće vam uskoro smjeti tvrditi kako vaša neispravna pećnica, sokovnik ili fen neće raditi sa zamjenskim dijelom, a isto će vrijediti i za lažne obavijesti poput ove - kako u perilici nedostaje sjaja, iako ste ga upravo unijeli.

