FOTO Usred noći urušio se dio autoceste: Nastala je rupa dugačka gotovo 500 metara

Klizište u zapadnoj Švedskoj u subotu rano ujutro prouzročilo je urušavanje autoceste prema Norveškoj u blizini švedskog grada Goteborga. Tri osobe su hospitalizirane nakon što su se za vrijeme urušavanja nalazile u automobilima.

Fotografije i snimke prikazuju rupu dugačku gotovo 500 metara koja je nastala na autocesti E6 koja vodi od južne Švedske do Norveške.

Pročitajte i ovo objavila civilna zaštita Nevrijeme s olujnim vjetrom i tučom kreće se prema jednom dijelu Hrvatske: DHMZ izdao upozorenje

Policija navodi da su najmanje četiri automobila i jedan autobus skliznuli s ceste, a tri osobe su hospitalizirane. Odron zemlje oštetio je nekoliko zgrada i objekata, uključujući restoran, piše AP.

Švedske hitne službe dojavu o urušavanju autoceste zaprimile su u subotu oko 1:45 ujutro, rekao je August Brandt, glasnogovornik policije.

Pročitajte i ovo objavila ukrajinska vojska Veliki udarac za Putina: "Visoki zapovjednici crnomorske flote ubijeni su u napadu"

Hitne službe su područje pretraživale s posebno obučenim psima i osobljem da bi osigurali da netko nije ostao zarobljen u ruševinama.

There was a MASSIVE landslide today, main highway will be closed for months. Traffic will now be redirected through a small road which goes right by one of the very few churches in Sweden which has the traditional Catholic Mass.



Fellow swedes, it's a sign. Come to Mass! 🇸🇪🇻🇦 pic.twitter.com/GKg1wZdPq4