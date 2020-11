Najmanje pet migranata se utopilo u srijedu u brodolomu u Sredozemnom moru unatoč intervenciji humanitarnog broda Open Arms koji je spasio stotinjak preživjelih, doznaje se od NGO tog imena.

Spasioci su morali skočiti u more da bi izvukli muškarce, žene i djecu koji su pali iz prepunog gumenog čamca kod libijskog grada Sabrata, nedaleko od talijanskog otoka Lampeduse.

"Završeno je spašavanje, svi su na brodu, ali ima pet mrtvih i mnogima će trebati medicinska pomoć", rekla je glasnogovornica Open Arms, Veronica Alfonsi, prenosi AFP.

"Među preživjelima su dvije bebe i petero djece, kao i dvije trudnice. Nisu u dobom stanju", dodala je. "Plovilo se raspalo, to se događa kad su ljudi danima na moru", dodaje Open Arms na Twitteru.

++ Ultima Ora ++

I nostri soccorritori sono in acqua tentando di recuperare circa 100 persone tra cui bambini e un neonato. L'imbarcazione ha ceduto, è quello che accade quando si abbandonano per giorni le persone in mare.

Continuiamo. #Med pic.twitter.com/VMdLOYjnGl