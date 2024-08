U Rusiji je vulkan erumpirao nakon potresa magnitude 7,0 koji je pogodio područje istočne obale države, izbacivši stup pepela nekoliko kilometara u zrak.

Vulkan Šiveluč nalazi se oko 450 kilometara od Petropavlovska-Kamčatskog, obalnog grada s populacijom od oko 180.000 stanovnika, koji leži u istočnoj ruskoj regiji Kamčatka.

"Prema vizualnim procjenama, stup pepela diže se do osam kilometara iznad razine mora", izvijestio je TASS u nedjelju ujutro po lokalnom vremenu, dodajući da je vulkan izbacio mlaz lave.

Nema izvještaja o ozlijeđenim osobama, izvijestio je CNN.

