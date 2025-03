"Bit ćemo ruski vojnici, hrabri i iskreni, oh moji prijatelji, stojimo uspravno, naša domovina ne boji se ni jednog neprijatelja, kao pravi vojnici, jedan do drugoga, oh moji prijatelji, marširamo u koraku, ali doći će vrijeme, ne tako daleko. Mali smo dječaci u vrtiću danas, ponosni da također služimo svojoj zemlji", pjevaju četverogdišnji i petogodišnji dječaci svojim majkama za Majčin dan u ruskom vrtiću.

Militarizacija ruske djece u vrtićima - 1 Foto: Profimedia

Militarizacija ruske djece u vrtićima - 3 Foto: Profimedia

Iz ovoga bi se dalo isčitati da se u Rusiji djecu sistematski odgaja za vojnički život i priprema za rat.

Nakon pjesme red je da djevojčice i dječaci malo izađu na svježi zrak i uče o vrstama oružja na vizualnoj prezentaciji.

Militarizacija ruske djece u vrtićima - 6 Foto: Profimedia

No, zašto ostati samo na fotografijama oružja, kad se djeci može podijeliti replike pravog oružja da osjete kako je to držati u rukama.

Militarizacija ruske djece u vrtićima - 5 Foto: Profimedia

Nakon toga, vrijeme za akciju. Djeca idu na poligon i igraju se vojne vježbe.

Militarizacija ruske djece u vrtićima - 4 Foto: Profimedia

Za kraj, baš kao i u pravoj vojsci, slijede pohvale i odlikovanja za dobro obavljeni zadatak.

Militarizacija ruske djece u vrtićima - 7 Foto: Profimedia

Nisu djeca u vrtiću jedina izložena militarizaciji. I starija djeca, u osnovnoj školi i srednjoj škole dobivaju oružje u ruke i uče rukovati s njim.

Militarizacija ruske djece u vrtićima - 8 Foto: Profimedia

Militarizacija ruske djece u vrtićima - 2 Foto: Profimedia

Željezo se, kako se ono kaže, kuje dok je vruće, a Putinjugend dok je mlad, malen i nevin.

Pročitajte i ovo Oproštaj kanadskog Kennedyja VIDEO Prkosan i emocionalan! Justin Trudeau brisao suze za vrijeme oproštajnog govora

Pročitajte i ovo Stižu prve snimke VIDEO Velika nesreća na sjeveru Europe: Sudarila se dva velika broda, gori tanker koji opskrbljuje američku vojsku