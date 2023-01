Policija u Houstonu traga za posjetiteljem restorana koji je upucao i ubio muškarca koji je pokušao opljačkati goste s, kako se kasnije pokazalo, lažnim pištoljem.

Snimka s nadzorne kamere pokazuje pljačkaša koji upada u restoran brze hrane u Houstonu i uz prijetnju pištoljem od gostiju traži novčanike i novac.

No, plan mu nije uspio jer je jedan od gostiju u tom trenutku izvadio svoj pištolj i upucao ga, a zatim je pomogao gostima da vrate svoje novčanike te je napustio restoran prije dolaska policije.

Teksaška policija sada je u potrazi za nepoznatim "osvetnikom" koji je ubio pljačkaša. Kažu kako protiv njega nije podignuta optužnica, no žele s njim razgovarati o "njegovoj ulozi u pucnjavi", navode u priopćenju. Po njihovu dolasku otkrilo se da je pljačkaševo oružje bilo plastično, izvijestila je policija iz Houstona.

Na snimci je vidljivo kako je nepoznati muškarac ispalio u pljačkaša devet hitaca, između ostalog u leđa i u glavu. Zatim je pokupio i vratio ukradeni novac gostima restorana te se odvezao kamionom u nepoznatom smjeru. Drugi gosti restorana također su se razišli prije dolaska policije.

