Svađa zvršila kobno: U pucnjavi ubijene tri osobe

Troje ljudi je ubijeno, a još troje je ranjeno u nedjeljnoj pucnjavi u kući u Annapolisu, glavnom gradu Marylanda.

Kako navodi šef policije Edward Jackson do pucnjave je došlo zbog svađe te je napomenuo da nema daljnje prijetnje za javnost. Ubijeni ljudi su starosti između 20 i 50 godina, a njihove odnose Jackson je odbio komentirati.

