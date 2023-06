Istražitelji su u pretrazi terena u portugalskoj regiji Algarve pronašli brojne predmete koji bi se, kažu, mogli povezati s nestalom Maddie McCann.

Policajci koji istražuju nestanak Madeleine McCann u portugalskom rezervoaru u Algarveu rekli su kako su tijekom najnovije potrage pronađeni brojni predmeti koji bi mogli biti povezani s djevojčicom.



Detektivi Savezne kriminalističke policije (BKA), njemačkog ekvivalenta FBI-u, prošlog su tjedna pretraživali područje pored brane Arade. Koristili su timove za potragu, pse tragače i radare kako bi pretražili lokaciju koja se nalazi 50-ak kilometara od mjesta gdje je trogodišnja Maddie nestala 2007. godine.

Prvoosumnjičeni u novoj istrazi koja je pokrenuta u Njemačkoj osuđivani je njemački pedofil Christian Brückner (45) koji je jednom područje oko brane Arade nazvao svojim malim rajem.



Njemački tužitelj Hans Christian Wolters rekao je nakon što je pretraga terena završena: "U sklopu istrage zaplijenjen je niz predmeta koje ćemo analizirati. Još se ne može reći imaju li pojedine stvari koje su pronađene veze sa slučajem Madeleine McCann."

Osim predmeta na analizu u Njemačku je poslana i zemlja koja je iskopana na području Brücknerovog malog raja. No, sve to moglo bi trajati mjesecima, piše Daily Mail.



U pretrazi terena porušeno je drveće i posječena šikara, sve kako bi se došlo do ostataka skrovišta za koje su svjedoci kazali da su tamo vidjeli Brücknera nekoliko dana nakon što je Maddie nestala iz svoje sobe u Praia da Luzu.