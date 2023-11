U potresu u Nepalu poginulo najmanje 128 ljudi: Očekuje se da će broj rasti

Potres se dogodio u petak u 23:47 po lokalnom vremenu, s magnitudom 6,4, priopćio je nepalski Nacionalni seizmološki centar. Njemački istraživački centar za geoznanosti izmjerio je potres na 5,7, smanjivši ga sa prvotnih 6,2, dok ga je američki Geološki institut procijenio na 5,6.

Potres je najsmrtonosniji od 2015. kada je oko 9000 ljudi poginulo u dva potresa u toj himalajskoj zemlji. Cijeli gradovi, stoljećima stari hramovi i druga povijesna mjesta tada su pretvoreni u ruševine, s više od milijun uništenih kuća, što je ekonomiju koštalo 6 milijardi dolara.

