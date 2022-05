Masovno krvoproliće u osnovnoj školi u Teksasu samo je izraz surove američke stvarnosti i jedno je u dugom nizu napada na osnovne i srednje škole koji su potresali SAD.

19 djece i dvije učiteljice ubijeni su u utorak u osnovnoj školi Robb u Teksasu. 18-godišnji napadač pucao je po školi i ubio 19 djece i dvije učiteljice prije nego što ga je policija usmrtila.

Ovaj je pokolj nažalost samo najnoviji u dugom nizu masovnih krvoprolića koja su potresala Ameriku. Ne samo da je najnoviji u nizu, nego je najsmrtonosniji napad koji se dogodio u američkoj srednjoj školi u posljednjih 10 godina.

Donosimo kratak pregled najgorih krvoprolića u američkim obrazovnim ustanovama iz proteklog desetljeća, kako prenosi Asianetnews.

U prosincu 2012., dogodio se najsmrtonosniji napad na školu u američkoj povijesti.

20-godišnji Adam Lanza ubio je sebe, nakon što je u osnovnoj školi Sandy Hook u Connecticutu usmrtio 20 djece i šestero članova osoblja.

Napad na srednju školu Marysville Pilchuck dogodio se u Marysvilleu u saveznoj državi Washington. 24. listopada 2014. 15-godišnji srednjoškolac Jaylen Fryberg upucao je petero kolega iz školskih klupa. Smrtno je ranio četvoricu prije nego što je upucao sebe.

Jaylenov otac, Raymond Fryberg, uhićen je i osuđen 2015. godine zbog nezakonite kupnje i posjedovanja puške koja je korištena u krvoproliću.

26-godišnji student Christopher Harper-Mercer je započeo napad u listopadu 2015. u hali Snyder državnog fakulteta Umpuqua u Roseburgu, gradu u saveznoj državi Oregon.

Oko 10 ujutro počeo je pucati i ubio osmero studenata i jednog profesora prije nego što je policija stigla na mjesto zločina. Vlasti i Mercer su izmijenili vatru, a onda se napadač ubio.

10. travnja 2017. dogodio se napad u učionici za učenike s posebnim potrebama u osnovnoj školi North Park u San Bernardinu u Kaliforniji. Troje ljudi je izgubilo živote; napadač, njegova žena koja je predavala u školi i jedan učenik.

U ovom činu obiteljskog nasilja i napada na osnovnu školu još je jedan student ozlijeđen i hospitaliziran.

Tuesday's shooting at a Texas elementary school is at least the 212th mass shooting so far this year, according to the Gun Violence Archive. Here's the latest: https://t.co/T33SynpYBN pic.twitter.com/dneRdvSmID