Cijene nafte na najnižoj razini od početka rata: "Iran neće imati mogućnost zatvoriti Hormuški tjesnac"

Oko 20 milijuna barela sirove nafte prošlo je kroz Hormuški tjesnac u posljednja 24 sata, dok tankeri nastavljaju ploviti ključnim putem za opskrbu Bliskog istoka, rekao je u srijedu američki ministar energetike Chris Wright.

"Prošla su 72 broda s oko 20 milijuna barela nafte", rekao je Wright na Reutersovom Globalnom energetskom forumu u New Yorku.

"Iran neće imati mogućnost zatvoriti Hormuški tjesnac u budućnosti. To je ključna stvar, to je njihova ključna poluga, a mi im to oduzimamo", dodao je.

Referentne cijene nafte pale su u srijedu za više od tri dolara na najnižu razinu od prije početka iranskog rata u veljači, jer su se zabrinutosti oko opskrbe smanjile s više tankera za naftu koji izlaze iz tjesnaca.

Isporuke nafte kroz uski plovni put koji graniči s Iranom ograničene su mjesecima zbog sukoba, prekidajući protok oko jedne petine svjetske sirove nafte.