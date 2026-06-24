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Bizaran slučaj iz Šibenika: Tijelo stranca više od godinu dana čeka posljednje počivalište

Piše Ivan Krznarić, DNEVNIK.hr, 24. lipnja 2026. @ 20:18 komentari
14 mjeseci čeka posljednje počivalište
14 mjeseci čeka posljednje počivalište Foto: DNEVNIK.hr
Tužna, a pomalo i nevjerojatna priča iz Šibenika. Na odjelu šibenske patologije, već više od godinu dana leži tijelo državljanina Republike Gane, pronađenog na teretnom brodu u šibenskoj luci. Identitet pokojnika je poznat, no zbog birokratskih razloga njegovo tijelo nije vraćeno u domovinu, ali ni dostojanstveno pokopano u Hrvatskoj.
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