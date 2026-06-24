Bizaran slučaj iz Šibenika: Tijelo stranca više od godinu dana čeka posljednje počivalište

Tijelo 56-godišnjeg državljanina Gane pronađeno je prije 14 mjeseci na teretnom brodu u Šibeniku. Kako doznaje Dnevnik Nove TV, prije toga brod je pristao u Španjolskoj.

"Tijelo se nalazi trenutno na odjelu šibenske patologije od 2. travnja prošle 2025. godine. Pokojnik je po informacijama kojima raspolažem nađen u štivi teretnog broda. Štiva je dolje neko prizemno skadište ispod palube. On je naravno imao osobne stvari, dokumente, osobna, putovnica", kazao je Joško Vuković, direktor uprave groblja Čempresi.

Joško Vuković, direktor uprave groblja Čempresi Foto: DNEVNIK.hr

Policijskim očevidom, kojim je rukovodilo županijsko državno odvjetništvo, utvrđena je nenasilna smrt. Sumnja se da je bio slijepi putnik u potrazi za boljim životom.

Iz Opće bolnice šibensko-kninske županije potvrdili su da se tijelo pokojnika nalazi na Odjelu za patologiju. Kažu da je zbrinuto dostojanstveno i u skladu sa zakonskim propisima - sve do ukopa, a kada će se on dogoditi nitko ne može reći. Više od godinu dana pokojnik na odjelu patologije čeka posljednje počivalište.

"Ovo je stvarno jedinstven slučaj da pokojnik više od godinu dana, nalazi se u jednom gradu, strani državljanin i da jednostavno, što je tragično, od njegove matične zemlje nema nikakvog odgovora. Da oni kažu nemaju mogućnosti, nemamo sredstava, ja bih prvi došao i sahranio pokojnika tu i neka počiva u miru. Ne treba nitko ništa platiti", dodaje Vuković.

Ministarstvo vanjskih poslova za Dnevnik Nove TV potvrdilo je da su više puta pokušavali kontaktirati službe u Gani.

"Služba vanjskih poslova višekratno je kontaktirala Veleposlanstvo Gane koje pokriva Republiku Hrvatsku te zaključno s 19. lipnja 2026. odgovor nije zaprimljen", poručili su.

Veleposlanstvo ne odgovara ni na upite Dnevnika Nove TV.

14 mjeseci čeka posljednje počivalište Foto: DNEVNIK.hr

Hrvatski zakoni ne propisuju rok čuvanja tijela preminulog stranca, no ako nadležne institucije iz matične države ne odgovaraju, tijelo se može pokopati uz mogućnost ekshumacije ako se obitelj ili država naknadno jave.